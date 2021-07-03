Son dakika haberi... Sarıgöl'de makilik alanda yangın
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Son dakika haberi... Sarıgöl'de makilik alanda yangın

Son dakika haberi... Sarıgöl'de makilik alanda yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın sabah saatlerinde Selimiye Mahallesi mevkiindeki makilik alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda orman yangın söndürme ve Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangın bölgesine gelen ekipler alevlere müdahale ederek, kontrol altına aldı. Çıkan yangında yaklaşık 3 dönümlük makilik alan zarar gördü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Son dakika haberi... Sarıgöl'de makilik alanda yangın
Son dakika haberi... Sarıgöl'de makilik alanda yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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