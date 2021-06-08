Son dakika haberi! Şarampole devrilen kamyonette bulunan 2 kişi öldü, 2'si asker 3 kişi yaralandı

Son dakika gündem haberi: Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri avukat 2 kişi öldü, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

Kars'ın Kağızman ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri avukat 2 kişi öldü, 2'si asker 3 kişi de yaralandı.

İlçenin Karagüney köyü mevkiinde içerisinde bir dava kapsamında arazi keşfine giden avukat Metin Avunca, Gülcan Bozyel ve kardeşi Eyüp Bozyel ile 2 askerin bulunduğu kamyonet, kontrolden çıkarak şarampole düştü.

Yaklaşık 500 metre yuvarlanan araç, kayalık alanda durabildi. Olayda avukat Avunca ve Eyüp Bozyel olay yerinde vefat etti. Araçtaki Gülcan Bozyel ile 2 asker de yaralandı.

Kaza üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, sağlık, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri sevk edildi.

Gelen ekipler yaralılardan Gülcan Bozyel'i ambulansla Kağızman Devlet Hastanesine, yaralı 2 askeri de askeri helikopterle il merkezindeki Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesine kaldırdı.

Yaralılardan Gülcan Bozyel'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Vali Öksüz açıklama yaptı

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine, Kağızman ilçesinde göreve giden askerlerin de bulunduğu bir aracın yoldan çıkarak devrildiğini söyledi.

Olay üzerine jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Öksüz, "Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, yaralılar da var." dedi.

Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik