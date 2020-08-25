Son dakika haberi... Sapanca Gölü'nde tekne alev alev yanıyor Son dakika gelişmesine göre Sapanca Gölü'nde tekne alev alev yanıyor Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle açılan bir tekne alev alev yandı.

Sapanca Gölü'nde tekne alev alev yanıyor

KOCAELİ - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde göle açılan bir tekne alev alev yandı. Tekne içerisinde vatandaşların olduğu ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinden, Sapanca Gölü'ne açılan teknede henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Göl ortasında teknenin alev alev yandığını gören vatandaşlar hemen ekiplere haber verdi. Teknede 7-8 kişilik bir grubun olduğu iddia edildi. Bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra ambulanslarda sevk edildi.

Kaynak: İHA