Son dakika haberi: Şans oyunları üzerinden para kazandırmak vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı
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Son dakika haberi: Şans oyunları üzerinden para kazandırmak vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı

09.11.2020 15:34 | Son Güncelleme: 09.11.2020 15:39
Son dakika haberi: Şans oyunları üzerinden para kazandırmak vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'da bir kadın internet üzerinden şans oyunlarından para kazanacağı vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kadın internet üzerinden şans oyunlarından para kazanacağı vaadiyle 51 bin 976 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uludağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.G.(21) adlı kadına internet üzerinden şans oyunlarından para kazandıracağını söyleyen B.C. ve M.C.E., 51 bin 976 lira parayı alarak kadını dolandırdı. Genç kadın polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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