Son dakika haberi | Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haberi | Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

12.12.2020 20:47 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:50
Son dakika haberi | Şanlıurfaspor'da 18 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Şanlıurfaspor'da 14'ü futbolcu 18 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, futbolculara, teknik heyete ve kulüp personeline Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Test sonucunda 14 futbolcu, 1 masör ve 3 kulüp personelinde pozitif bulguya rastlandığı kaydedildi.

Paylaşımda, ligde yarın Kocaelispor ile Şanlıurfa'da yapılması planlanan maçın ileri bir tarihe ertelendiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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