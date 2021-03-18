Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı
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Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı

18.03.2021 20:05 | Son Güncelleme: 18.03.2021 20:26

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltıŞANLIURFA ve İstanbul'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı

ŞANLIURFA ve İstanbul'da, polis ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 21 Mart Nevruz öncesinde 'terör örgütü içerisinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı' şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında İstanbul'da 2 şüpheli, Şanlıurfa ve ilçelerinde ise 12 kişi özel hareket polislerinin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramada silah ve dijital materyaller de ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyette sorgulanmasına başlandı.

Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı
Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı
Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı
Son Dakika | Şanlıurfa ve İstanbul'da PKK'ya operasyon: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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