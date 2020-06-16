Son dakika haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,80-10,30 liradan satıldı.

Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,80-10,30 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL) Kırmızı kabuklu mercimek Kg 2,00 4,60 Buğday Kg 1,20 2,16 Antep fıstığı içi Kg 143,00 143,00 Yağlık çiğit Kg 0,99 1.00 Preseli pamuk Kg 9,80 10,30

Kaynak: AA