Son dakika haberi! Şanlıurfa Ticaret Borsası
Son dakika ekonomi haberine göre Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,80-10,30 liradan satıldı.
16.06.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:07
Şanlıurfa Ticaret Borsası'nda preseli pamuğun kilogramı 9,80-10,30 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|Ürün
|Miktar
|En düşük (TL)
|En yüksek (TL)
|Kırmızı kabuklu mercimek
|Kg
|2,00
|4,60
|Buğday
|Kg
|1,20
|2,16
|Antep fıstığı içi
|Kg
|143,00
|143,00
|Yağlık çiğit
|Kg
|0,99
|1.00
|Preseli pamuk
|Kg
|9,80
|10,30
Kaynak: AA