Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika habere göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.
Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.
Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki camide bayram namazının kılan aileler akabinde Şehitlikteki kabirleri ziyaret etti.
Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit yakınları kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş