Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
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Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Malatya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan şehit aileleri, şehitliklere ziyarette bulundu.

Yeşiltepe Şehir Mezarlığındaki camide bayram namazının kılan aileler akabinde Şehitlikteki kabirleri ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim okuyan ve dua eden şehit yakınları kabir ziyareti esnasında birbirleriyle bayramlaştı.

Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram
Son dakika gündem: Şehitliklerde hüzünlü bayram

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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