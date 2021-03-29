Son dakika haberi... Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor: 72 gözaltı

Son dakika haberler: Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor: 72 gözaltı Son bir haftada 72 kişiye gözaltı Şanlıurfa'da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

Şanlıurfa polisi suçlulara göz açtırmıyor: 72 gözaltı

Son bir haftada 72 kişiye gözaltı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da son bir hafta içerisinde yapılan arama faaliyetlerinde devriye ekiplerince 40 tabanca, 19 pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı tabanca ele geçirilirken, 72 kişi ise gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timleri ile devriye ekiplerince, il merkezinde asayiş suçları ile mücadele kapsamında çalışma başlatıldı. Son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda, 40 adet tabanca, 19 adet pompalı tüfek, 12 adet kurusıkı ile bu silahlara ait yüzlerce mermi ele geçirildi. Suç unsuru malzemeler bulunduran 72 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI