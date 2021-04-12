Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haber: ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları, finali Jandarma Genel Komutanlığının mehteran birliğinin konseri ve ışık gösterisi ile son buldu.

ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü kutlamaları, finali Jandarma Genel Komutanlığının mehteran birliğinin konseri ve ışık gösterisi ile son buldu.

Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıldönümü münasebeti ile Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çok çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kutlamaların son gününde, Jandarma Genel Komutanlığı mehteran birliği tarafından Balıklıgöl'deki amfi alanında konser düzenlendi. Marşların yankılandığı balıklıgölde vatandaşlar mehteran takımını ilgiyle izledi.

Gecede vatandaşlara seslenen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ise 'Şanlıurfa'nın ve Şanlıurfalıların zaferinin 101. yıldönümü kutlu olsun. 3 güne yayılan dolu dolu etkinliklerle dedelerimizin fedakarlıklarını ve ortaya koydukları cesareti hatırlatmak ve anmak için dolu dolu etkinlikler gerçekleşti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen bütün ekibe teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Şanlıurfalıların kurtuluş gününü kutlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 'Bu güzel gecede beraberiz. Bundan 101 yıl önce binlerce kilometre öteden Fransızlar Şanlıurfa'ya gelmişlerdi ama sizler sizlerin dedesi onlara burayı mezar ettiler. Mehteran takımımız bizleri geçmişe götürdü, geçmişi ve dedelerimizi, koca yürekli insanları minnetle anıyoruz ve yine dünyaya mesaj veriyoruz, biz Şanlıurfalılar hürriyetlerine düşkün insanlarız binlerce yıl hür yaşadık ve hür yaşamaya devam edeceğiz. Kimse bizim medeniyetimizi, yaşayışımızı ve hayat tarzımızı değiştirmeyi denemesin, kimse bu topraklara göz dikmesin, bu topraklar için harekete geçmesin çünkü burada Şanlıurfalılar var' şeklinde konuştu.

Renkli görüntülerin yaşandığı etkinlikte son olarak tarihi Urfa Kalesinde ışıklı lazer gösterisinin yapılmasıyla kurtuluş etkinlikleri son buldu. Programa Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve eşi Betül Beyazgül, Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Açanal ve vatandaşlar katıldı.

Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU
Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Süleyman Soylu Fahrettin Altun Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Perihan Savaş İbrahim Tatlıses
Spor Ersun Yanal Gökhan Töre Ünal Karaman Josef De Souza Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi! ŞANLIURFA'NIN KURTULUŞ FİNALİ, MEHTERANLA SON BULDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 14:34:10. #1.14#
title