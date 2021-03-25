Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Son dakika haber... Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik Şanlıurfa ve İstanbul'daki operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, 4'ü savcılık sorgusunun ardından, 7'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa ve İstanbul'da 18 Mart'taki operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmış, adreslerdeki aramada 1 tabanca, 150 mermi, av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Terör örgütü içerisinde kırsal alanda eğitim alarak ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri şeklinde haklarında bilgiler bulunan şüphelilerin sosyal medya hesaplarından propaganda yaptıkları iddia edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan