Son dakika: ŞANLIURFA - Terör örgütü PKK/KCK-YPG operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 2 ilde terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalarda, örgüt içinde eğitim alarak kırsal alanda faaliyet yürütüp, deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndüğü şeklinde haklarında bilgiler bulunan ve sosyal medya hesapları üzerinden silahlı terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında, kent merkezi ile ilçelerde ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 150 mermi ile av tüfeği ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı