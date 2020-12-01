Son dakika haberi... Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa merkezli 13 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında bir albay ve yarbayın da bulunduğu 19 şüpheli gözaltına alındı.