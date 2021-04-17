Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahipleri için bir tır un gönderildi.

Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahipleri için bir tır un gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ve hayırsever İbrahim Yürekli tarafından temin edilen 1050 torba unun bölgeye gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki bir işletmede düzenlenen törende konuşan İHH İl Temsilcisi Behçet Atilla, Suriye'deki insani dramın yıllardan beri devam ettiğini, mağdur ve mazlumların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Hayırsever İbrahim Yürekli'nin özellikle sınır hattında yaşayan mağdur ve mazlumların evlerine iftarlık ekmek girmesi için un bağışında bulunduğunu dile getiren Atilla, "Kendisinden Allah razı olsun. Hayırseverler yanımızda yer almazsa mağdur ve mazlum insanlara yardımları ulaştırmamız zor. Bu mübarek ramazan ayında hayırseverlerden desteklerini bekliyoruz." dedi.

Hayırsever İbrahim Yürekli de herkesin bölgedeki insanlara yardım etmesi çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından yardım tırı Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme