Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Kültür Sanat

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahipleri için bir tır un gönderildi.

Şanlıurfa'dan Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerindeki ihtiyaç sahipleri için bir tır un gönderildi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Şanlıurfa Temsilciliği ve hayırsever İbrahim Yürekli tarafından temin edilen 1050 torba unun bölgeye gönderilmesi amacıyla tören düzenlendi.

Şanlıurfa-Akçakale kara yolundaki bir işletmede düzenlenen törende konuşan İHH İl Temsilcisi Behçet Atilla, Suriye'deki insani dramın yıllardan beri devam ettiğini, mağdur ve mazlumların yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Hayırsever İbrahim Yürekli'nin özellikle sınır hattında yaşayan mağdur ve mazlumların evlerine iftarlık ekmek girmesi için un bağışında bulunduğunu dile getiren Atilla, "Kendisinden Allah razı olsun. Hayırseverler yanımızda yer almazsa mağdur ve mazlum insanlara yardımları ulaştırmamız zor. Bu mübarek ramazan ayında hayırseverlerden desteklerini bekliyoruz." dedi.

Hayırsever İbrahim Yürekli de herkesin bölgedeki insanlara yardım etmesi çağrısında bulundu.

Konuşmaların ardından yardım tırı Barış Pınarı Harekatı bölgesine uğurlandı.

Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi
Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Nikos Dendias Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müjde Ar Müge Anlı Cansu Dere Burcu Biricik
Spor Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Gönül Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: ŞANLIURFA - Barış Pınarı Harekatı bölgesine bir tır un gönderildi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.4.2021 14:02:34. #1.14#

title