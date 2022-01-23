Son dakika haberi | Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı - Haberler
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'daki zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
AA / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 25. kilometresinde kar nedeniyle kayganlaşan yolda 4 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Sürücülerinin kontrolünden çıkan araçlardaki 5 kişi yaralandı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) kazada yaralananlara müdahale etti.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Tragger, Güncel, Haber

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