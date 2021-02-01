Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama

01.02.2021 14:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 15:42
Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik 26 Ocak günü Halfeti'de 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda; 1 tüfek, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer ŞULUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Didem Kınalı Tuba Büyüküstün
Spor Erol Bulut Mehmet Topal Abdullah Avcı Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Manisa Ahmetli Oyunlar Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Halfeti'de terör operasyonuna 1 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.2.2021 15:50:23. #1.14#
title