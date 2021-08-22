Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, 'yorgun mermi' isabet eden çocuk öldü
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, 'yorgun mermi' isabet eden çocuk öldü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, 'yorgun mermi' isabet eden çocuk öldü
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine 'yorgun mermi' isabet eden Mert Yıldırım (8) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde fıstık bahçesinde kalbine 'yorgun mermi' isabet eden Mert Yıldırım (8) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Suruç'a bağlı Yaylatepe Mahallesinde meydana geldi. Ailesiyle birlikte bahçede fıstık toplayan Mert Yıldırım, aniden yere yığıldı. Göğsünden kanlar geldiğini gören yakınları, küçük çocuğu otomobille Suruç Devlet Hastanesine kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan Mert Yıldırım'ın göğsüne yorgun mermi isabet ettiği belirlendi. Ameliyata alınan Yıldırım, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan jandarma, silahlı ateşleyen kişinin tespit edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak

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