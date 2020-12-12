Şanlıurfa'da yangın faciası
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Şanlıurfa'da yangın faciası

12.12.2020 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2020 14:40

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı binanın 7 katında çıkan yangında ölü ve yaralılar var.Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 7'nci katında çıktı.

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 9 katlı binanın 7 katında çıkan yangında ölü ve yaralılar var.

Edinilen bilgiye göre yangın, Karaköprü ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi'nde bulunan 9 katlı bir binanın 7'nci katında çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürme işlemlerini sürdürdüğü yangında ilk belirlemelere göre ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da yangın faciası
Şanlıurfa'da yangın faciası
Şanlıurfa'da yangın faciası
Şanlıurfa'da yangın faciası

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEKİR ŞEYHANLI

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