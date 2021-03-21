Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
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Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

21.03.2021 10:30 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:27

Son dakika haberler: - Şanlıurfa'da yakalanan bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan biri bombalı eylem hazırlığında olan toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

- Şanlıurfa'da yakalanan bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan biri bombalı eylem hazırlığında olan toplam 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Olay geçtiğimiz 12 Mart günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yaşandı. Bekçilerin durumundan şüphelendiği 4 şahıs durdurularak GBT VE üst aramaları yapıldı. Yapılan aramalarda biri terörist olduğu anlaşılan ve PYD/YPG içerisinde faaliyet gösterdiği belirlenen kişinin çantasında yapılan aramada 100 adet el yapımı, 2 adet fabrikasyon fünye 1 adet USB bellek ele geçirilmişti. USB belleğin incelemesi neticesinde Şanlıurfa-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan taş ocakları yakınlarında arama ve tarama faaliyetleri gerçekleştirildi. Yaklaşık 10 kilogramlık patlamaya hazır EYP bulundu. Patlayıcı madde uzman ekipler tarafından yerinde imha edilmişti.

Gözaltına alınan biri terörist 4 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı
Son dakika... Şanlıurfa'da bombalı eylem hazırlığında olan terörist ile 3 şüpheli tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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