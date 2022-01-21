Son dakika haberi! Şanlıurfa'da uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bir adrese düzenlenen operasyonda uzun namlulu silah ile tabanca ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir evde silah olduğu yönünde bilgi aldı. Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 1 adet uzun namlulu silah ile 1 adet tabanca ve bu silahlara ait 2 adet şarjör, 306 adet mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği belirtildi. - ŞANLIURFA

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