Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da kamyonette 217 kilogram eroin ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.S, Ö.M. ve Ö.S. tutuklandı, diğer 2 şüpheli ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Ekipler, dün Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunun kent merkezi girişinde şüphelendikleri kamyoneti durdurmuş, dedektör köpek yardımıyla yapılan aramada 217 kilogram eroin ele geçirilmiş, 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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