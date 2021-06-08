Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Şanlıurfa'da 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Şanlıurfa'da 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüpheliyi takibe aldı.

KOM ekiplerince kent merkezi kırsalındaki belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 kilo 15 gram metamfetamin ele geçirilirken, 1 zanlı gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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