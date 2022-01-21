Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonuna 9 tutuklama

Son dakika haber: Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken gözaltına alınan 11 zanlıdan 9'u çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda "Uyuşturucu Madde Kullanmak" suçundan 3 şahsa adli tahkikat yapılırken "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma" suçundan ise 11 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 şüpheli şahıstan 9'u tutuklanırken 2 şahıs adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şahısların kaldığı ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 55 kilo 65 gram esrar, 11 adet hap, 310 gram metamfetamin, 50 gram plaka esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bin 160 Türk Lirası ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA