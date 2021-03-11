Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:05
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı

Son dakika haberi... Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele kapsamında Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde sokak satıcılarına yönelik yapılan eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 21 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 440 gram eroin maddesi, 37 gram metamfetamin maddesi, 15 adet sentetik hap, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 1 adet tüfek ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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