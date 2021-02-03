Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.
Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda 1796 uyuşturucu hap, 24 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanmak üzere serbest bırakıldı, diğerleri de salıverildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan