Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

03.02.2021 15:17 | Son Güncelleme: 03.02.2021 15:20
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 18 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları kapsamında çeşitli tarihlerde bazı adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 1796 uyuşturucu hap, 24 gram eroin ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartları uygulanmak üzere serbest bırakıldı, diğerleri de salıverildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Mevlüt Çavuşoğlu Temel Karamollaoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Didem Kınalı Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Deniz Türüç Fatih Terim Ünal Karaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 6 zanlı tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 15:22:32. #1.16#
title