Son dakika haberi! Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

DİYARBAKIR (İHA) - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi ile Diyarbakır'ı birbirine bağlayan karayolu üzerindeki kırsal Gözler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Can A.'nın (29) kullandığı 35 FK 626 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Mehmet Can A. ile birlikte Muhammed Miran Ş. (1), Rahime Ş.(63), Leyla Ş.(33) ve Seher Şimşek (26) yaralandı. Olay yerine giden ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Seher Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

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