Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo esrar ile 220 gram metamfetamin ele geçirildi.