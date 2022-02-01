Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ömer Şulul - Güncel
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 5 kilo esrar ile 220 gram metamfetamin ele geçirildi.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Güncel

Uyuşturucu, Güncel, Haber

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