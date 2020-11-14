Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

14.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:10
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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