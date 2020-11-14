Son dakika haberi | Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
14.11.2020 12:07 | Son Güncelleme: 14.11.2020 12:10
Son dakika habere göre Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik kent genelinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 10 zanlı gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın