Son dakika haberi: Şanlıurfa'da terör operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda, daha önce PKK/YPG propagandası yapan ve örgüt içerisinde faaliyette bulunan 11 şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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AA / Rauf Maltaş - Son Dakika Haberleri