Son dakika haberi... Şanlıurfa'da taziye evinde yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taziye evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde taziye evinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Zeytindağı Mahallesi'nde bulunan taziye evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangını kısa süre söndürdü.

Yangın, taziye evinde hasara neden oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme