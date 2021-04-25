Son dakika haberi | Şanlıurfa'da tartıştığı bedensel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da tartıştığı bedensel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da tartıştığı bedensel engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi öldü
Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Şanlıurfa'da tartıştığı engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da tartıştığı engelli kardeşi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Eyyübiye ilçesi Eyyüpkent Mahallesi'nde ikamet eden iki kardeş arasında henüz belirlenemeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine mutfaktaki bıçağı alan bedensel engelli E.B, kardeşi M.B'yi (42) bıçakladı.

Aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.B, kurtarılamadı.

Şüpheli E.B. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti
Engelli kardeşini bıçaklayıp, hiçbir şey olmamış gibi başında sigara içti
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