Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi 1 ölü, 25 yaralı-2
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi 1 ölü, 25 yaralı-2

Son dakika güncel haberi: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralıŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

07.08.2020 10:09 | Son Güncelleme: 07.08.2020 10:16

Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Hasırlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden kırsal mahalledeki arazilere tarım işçisi taşıyan Ramazan Tayboğa yönetimindeki 44 AAV 185 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Minibüsün hurdaya döndüğü kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada yaralanan 26 kişi, sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan İbrahim Küçük (15), yaşamını yitirdi. Küçük'ün cansız bedeni, morga konuldu. Kaza haberini duyan tarım işçilerinin yakınları ise hastaneye akın etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, minibüs sürücüsü Ramazan Tayboğa'nın (19) ehliyetinin olmadığı belirtildi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi 1 ölü, 25 yaralı-2

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu 3. Sayfa
Arazi anlaşmazlığı yüzünden yaşanan tartışma büyüdü, oğlunu ve gelinini vurdu
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Magazin
Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı Dünya
İşlemediği cinayet nedeniyle 27 yıl hapis yatan Çinli, aklanarak serbest kaldı
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi Ekonomi
Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı Magazin
Güzel oyuncu Hande Soral, yeni imajıyla beğeni topladı
Gökhan Çıra'dan 'Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?' sorusuna cevap Magazin
Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Altın fiyatları için çılgın tahmin: Yıl sonuna kadar 600 lirayı bulabilir
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Dün geceki kritik toplantı sonrası Bankalar Birliği'nden ilk açıklama: Piyasalardaki gelişmeler değerlendirildi
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Kardeş katili abiden kan donduran ifade: 15 gün nasıl öldüreceğimi tasarladım
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 7,31 ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden işlem görüyor
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini 'Misafirim var' diyerek reddetti
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu'nun göğüs dekolteli paylaşımındaki haç sembollü kolyesi tepki çekti
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Oyuncu İpek Tanrıyar, 45 günde eridi! Tüm hamilelik kilolarını verdi
Otomobilin çarptığı küçük kız 'Kurtulacak mıyım?' diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobilin çarptığı küçük kız "Kurtulacak mıyım?" diyerek gözyaşlarına boğuldu
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Otomobil sürücüsü köpeği ezdi, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
Esnaf, erkek çocuğunu istismar ettiği öne sürülen adamı yakalayıp polise teslim etti
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
4 şehirde sağanak yağış bekleniyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'Bir haftada bulaşma biter' diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan "Bir haftada bulaşma biter" diyerek atılması gereken 5 adımı sıraladı
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Hastane ihmali nedeniyle eşini kaybettiğini iddia eden acılı baba: Dört çocuğumla tek başıma kaldım
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Kerem Bürsin, Hande Erçel ile aşk yaşadığı yönündeki haberlere açıklık getirdi
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Babası vefat eden Mehmet Yalçınkaya, MasterChef'te konuşurken duygusal anlar yaşadı
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı: 32 ilde 83 yerleşim yeri koronavirüs karantinasında
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Şarkıcı Cavit Murtezaoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
'İnek sağmaya gidiyorum' diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
"İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Fatih Sultan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Coşkun Sabah Şeyma Subaşı Ufuk Bayraktar
Spor Jose Sosa Arda Turan Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Süleyman Hurma
Daha Fazla Türk Lübnan Ağustos Beşiktaş
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: Şanlıurfa'da tarım işçilerinin minibüsü devrildi 1 ölü, 25 yaralı-2 - Şanlıurfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.8.2020 10:17:14. #1.15#
title