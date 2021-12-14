Son dakika haberi! Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı - Haberler
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Son dakika haberi! Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberi! Şanlıurfa'da Suriyeli kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan şüpheli tutuklandı
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Şanlıurfa'da Suriye uyruklu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'da Suriye uyruklu kadını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeşildirek Mahallesi'nde dün bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Suriye uyruklu Selva Hinedi'nin katil zanlısının yakalanması için Asayiş Şube Cinayet Büro ekiplerince çalışma başlatıldı. Ekipler, Suriye uyruklu şüpheli I.H'nin Hayati Harrani Mahallesi'nde bir arkadaşının evinde saklandığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Merkez Haliliye ilçesinde dün Suriye uyruklu Selva Hinedi (22), göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetmişti.

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AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

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