Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi
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Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi

23.03.2021 09:37 | Son Güncelleme: 23.03.2021 09:55

Son dakika haberler... Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisine gizlenmiş 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama borusunun içerisine gizlenmiş 4 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında takibe aldığı silah kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

Şüpheli M.A'nın kırsal mahalledeki evinde ve tarlasında arama yapan ekipler, tarlada sulama amaçlı kullanılan bir borunun içerisinde çuvala sarılı vaziyette 4 uzun namlulu tüfek ve bu silahlara ait 4 şarjör ile 9 mermi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.A. sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi
Son dakika haber! ŞANLIURFA - Sulama borusu içerisinde uzun namlulu 4 silah ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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