Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.
Kamberiye Mahallesi'nde ayakkabı satan Celal A. (62), iş yerinde otururken henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Ağır yaralanan Celal A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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