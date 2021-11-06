Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Kamberiye Mahallesi'nde ayakkabı satan Celal A. (62), iş yerinde otururken henüz kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Ağır yaralanan Celal A, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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