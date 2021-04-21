Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaşamını yitirdi.

Viranşehir-Ceylanpınar kara yolunun ilçe merkezi çıkışında, Şahin A. (25) aracında kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Sağlık ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırılan Şahin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Zanlı ya da zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Reşit Dağ