Son dakika haberi... Şanlıurfa'da silahlı kavgada 1 kişi öldü
AA / Müslüm Etgü - Haberler | Güncel
Son dakika haberlerine göre Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Çevre yolu inşaatı yakınlarında alacak meselesi iddiasıyla iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin Ş. (30) ile Kadir Ş. (34) yaralandı.
Kendi imkanlarıyla Suruç Devlet Hastanesine giden yaralılardan Hüseyin Ş, kurtarılamadı.
Durumu ağır olan Kadir Ş'nin tedavisi sürüyor.
Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri
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