Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silahlı kavga: 1 yaralı, 5 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Eyyübiye ilçesi Akçakale Caddesi üzerinde yer alan Eyyüp Spot Çarşısında meydana geldi. İki komşu esnaf arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Silahla yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, bölgeye giden çok sayıda polis ekibi çevrede güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karıştıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum

3 çocuğu taciz eden sapık, tutuklanınca çark etti: Şeytana uydum
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde komşu iki esnaf arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.

title