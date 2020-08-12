Son dakika haberi | Şanlıurfa'da silah kaçakçılığı operasyonunda bir kişi tutuklandı Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ile Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçedeki 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 M-16 tüfek, bir AK-47 tüfek, 3 av tüfeği, bin 346 mermi, 13 şarjör, dürbün ve hücum yeleği ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kaynak: AA