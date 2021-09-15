ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da silah kaçakçılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Haliliye ilçesinde bazı kişilerin silah kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Ekipler, belirledikleri kırsal mahalledeki iki adrese operasyon düzenledi. Evler ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 tabanca, 5 tabanca şarjörü, 1 tabanca namlusu ve 105 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: ŞANLIURFA - Silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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