Son dakika haberi | Şanlıurfa'da saman yüklü TIR yandı
Son dakika haberlerine göre ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken saman yüklü dorsesinde yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.
10.06.2020 15:46 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:34
ŞANLIURFA'da, seyir halindeyken saman yüklü dorsesinde yangın çıkan TIR, kullanılmaz hale geldi.
Öğle saatlerinde, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 25'inci kilometresinde hareket halindeki Abdulcelil Bakşi yönetimindeki 63 K 17 57 plakalı saman yüklü TIR'ın dorsesinde yangın çıktı. Bakşi, aracını yol kenarına park ederek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü.TIR'ın kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA