ŞANLIURFA'DA, SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM - Haberler
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ŞANLIURFA'DA, SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan İmam Demir (56) hayatını kaybetti.

ŞANLIURFA'da evinde yaptığı sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle hastaneye kaldırılan İmam Demir (56) hayatını kaybetti.

Kısas Mahallesi'nde 2 çocuk babası İmam Demir, evinde hazırladığı sahte içkiden içtikten sonra fenalaştı. Yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, ilk müdahale sonrası İmam Demir'i, ambulansla hastaneye kaldırdı. Metil alkol zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakımda tedaviye alınan Demir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Demir'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

ŞANLIURFA'DA, SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

ŞANLIURFA'DA, SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

ŞANLIURFA'DA, SAHTE İÇKİDEN ÖLÜM

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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