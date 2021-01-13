Son dakika haberi | Şanlıurfa'da polis Kovid-19 tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı
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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da polis Kovid-19 tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı

13.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 13.01.2021 16:19
Son dakika haberi | Şanlıurfa'da polis Kovid-19 tedbirlerinin yer aldığı broşür dağıttı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan broşür dağıttı.

Şanlıurfa'da Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini anlatan broşür dağıttı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte Kovid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla salgınla mücadele yoğun bir şekilde sürüyor.

Tüm kamu kurum ve kuruluşların çalışmalarına polis ekipleri de destek sağlıyor.

Bu kapsamda Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki esnaf ve vatandaşlara tedbirlerin yer aldığı broşürü dağıttı.

Polisler, esnaf ve vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda da bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

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