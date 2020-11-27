Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

27.11.2020 19:33 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:40

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ile DEAŞ üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kentte terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı. Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda ise 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK ve DEAŞ operasyonu: 15 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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