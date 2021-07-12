Son dakika haberi! Şanlıurfa'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Gelen son dakika haberine göre ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde karşı yönden gelen başka bir otomobille çarpışan otomobilin sürücüsü İbrahim Avcı (38) öldü, yanındaki 3 kişi de yaralandı.