Son dakika haberi! Şanlıurfa'da otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Son dakika gündem haberi... Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
17.08.2020 12:51 | Son Güncelleme: 17.08.2020 12:54
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Abdulkadir Akmış idaresindeki 06 AC 9425 plakalı otomobil, Şanlıurfa - Viranşehir kara yolunun kırsal Başköy Mahallesi yakınlarında Sino Babaç'ın kullandığı 63 AAE 304 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Motosiklet sürücüsü Babaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA