Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne neden olan sürücünün yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Şanlıurfa'da otomobiliyle çarptığı genç kızın ölümüne yol açan sürücünün 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

6. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık A.B. (25), Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, salonda taraf avukatları hazır bulundu.

Pişman olduğunu belirten A.B, güzergahta yeterince güvenlik önlemi alınmadığını öne sürdü ve beraatini talep etti.

Maktulün avukatı Sultan Parmaksız Açıkyol, kazaya ilişkin bilirkişi raporuna itiraz ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar veren mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Karaköprü ilçesinde 26 Ocak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Elif Bereket, otomobilin çarpması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaza sonrası kaçan sürücü yakalanarak tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş