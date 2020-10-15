Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

15.10.2020 19:03 | Son Güncelleme: 15.10.2020 19:51

Şanlıurfa'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Şanlıurfa'da trafik ışıklarında bekleyen otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ağır yaralandı.

Celal Günbeyi'nin (62) kullandığı 27 ABZ 088 plakalı otomobile, Merkez Haliliye ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki trafik ışıklarında beklediği sırada, 63 DA 531 plakalı hafif ticari araçtan inen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan Günbeyi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Celal Günbeyi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi.

Olayın ardından kaçan saldırganlardan H.G. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Öte yandan, saldırı anında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Otomobilde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Günbeyi

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