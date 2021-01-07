Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü
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Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

07.01.2021 20:33 | Son Güncelleme: 07.01.2021 20:36
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı 1 kişi öldü

Son dakika haberi... Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İdris Ağolday idaresindeki 67 ZY 531 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 6. kilometresinde Sabri Garip yönetimindeki 63 ABD 028 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü ile yanında bulunan Eyüp Heşe ağır yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Heşe, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Garip'in ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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