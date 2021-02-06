Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
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Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi

06.02.2021 13:23 | Son Güncelleme: 06.02.2021 13:28
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi

Son dakika habere göre ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen, üzerine figürlerin işlendiği, 4 metre uzunluğunda piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen, üzerine figürlerin işlendiği, 4 metre uzunluğunda piton derisi ile çeşitli dini kitaplar ele geçirildi, 2 kişi de gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılarına yönelik 2 aylık teknik ve fiziki takip sonrası operasyon düzenledi. Jandarma ekiplerinin, operasyon kapsamında 2 şüphelinin adresinde yaptığı aramada; 'sihir ve muska olarak kötü ruhları kovmak, uzak tutmak' amacıyla Orta Çağ'a kadar kullanıldığı ve Mısır kökenli olduğu tahmin edilen, üzerine elle işlenmiş çok sayıda figürün bulunduğu, 4 metre uzunluğundaki piton derisi ile yine Orta Çağ'dan kaldığı değerlendirilen 5 dini kitap, 2 deri üzerine el yazması dini yazıt, 2 kitap kutusu ve dini yazıların bulunduğu parşömen ele geçirildi. Eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, jandarma tarafından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan 2 şüphelinin sorgusuna başlandı.


Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da, Orta Çağ'dan kalma piton derisi ele geçirildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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